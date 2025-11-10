Barcelona, Celta Vigo'yu deplasmanda yendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İspanya La Liga'nın 12. hafta maçında Barcelona, Celta Vigo'ya konuk oldu.

Abanca Balaidos Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Barcelona, 4-2'lik skorla kazandı.

LEWANDOWSKİ HAT-TRİCK YAPTI

La Liga'da oynanan mücadelede Barcelona, 10. dakikada Robert Lewandowski'nin penaltı golüyle öne geçti.

Celta Vigo, 11. dakikada Sergio Carreira'nın golüyle eşitliği yakaladı.

37. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Lewandowski, Barcelona'yı yeniden öne geçirdi.

Ancak 43. dakikada Borja Iglesias'ın golüyle skor 2-2'ye geldi.

İlk yarının uzatma dakikalarında Lamine Yamal, 45+4'te attığı golle Barcelona'yı devreye 3-2 önde götürdü.

73. dakikada Robert Lewandowski bir kez daha ağları havalandırarak farkı ikiye çıkardı ve hat-trick yaptı.

Barcelona'da Frenkie de Jong, 79 ve 90. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı

BARCELONA PUANINI 28 YAPTI

Bu sonucun ardından Hansi Flick'in ekibi Barcelona, puanını 28'e yükselterek lider Real Madrid ile puan farkını üçe indirdi. Celta Vigo, 13 puanda kaldı.

Milli ara sonrası Barcelona, Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Celta Vigo, Alaves deplasmanına gidecek.