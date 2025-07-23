Barcelona, Marcus Rashford’ı kiraladı

İspanyol devi Barcelona, İngiliz yıldız Marcus Rashford'ı Manchester United'dan satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Rashford’ın 30 Haziran 2026’ya kadar kiralık olarak forma giyeceği bildirildi. İngiltere basınında yer alan haberlere göre, anlaşmaya 35 milyon avroluk satın alma opsiyonu da dahil edildi.

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27 yaşındaki Rashford, futbola Manchester United altyapısında başladı ve 2016 yılında A takımla ilk resmi maçına çıktı. Kırmızı Şeytanlar formasıyla bugüne kadar 426 karşılaşmada görev alan yıldız oyuncu, 138 gol attı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’da kiralık olarak görev yapan Rashford, yeni sezonda kariyerine La Liga’da devam edecek.