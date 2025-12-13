Barcelona Osasuna karşısında sürprize izin vermedi

- Barcelona, LaLiga'nın 16. haftasında Osasuna'yı 2-0 yendi.
- Golleri 70 ve 86. dakikalarda Raphinha attı.
- Bu galibiyetle Barcelona 43 puana ulaştı.
İspanya LaLiga'nın 16. haftasında Barcelona, Osasuna'yı ağırladı.
Camp Nou'da oynanan mücadeleyi Barcelona 2-0 kazandı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 70 ve 86. dakikalarda Raphinha kaydetti.
BARCELONA, PUANINI 43 YAPTI
Bu sonuçla birlikte lider Barcelona, LaLiga'daki puanını 43'e yükseltti. Osasuna ise 15 puanda kaldı.
Barcelona, LaLiga'nın 17. haftasında deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak. Osasuna ise sahasında Alaves'i ağırlayacak.