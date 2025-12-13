Okan Buruk'tan TFF'ye fikstür tepkisi!

Süper Lig'in 16’ncı haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor’u 4-1 mağlup etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"DEVRE ARASINDA BUNU KONUŞTUK"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Çok fazla ürettik. Erken golleri bulduk. Daha sonra kaçırdığımız ve son pasları veremediğimiz pozisyonlar oldu. Oyun kurmada iyi işler yaptık. İlk yarının sonunda birkaç tane geçiş fırsatı verdik rakibe, orada da zaman zaman çok acele ettik. Devre arasında bununla ilgili konuştuk. Ürettik, goller attık ve güzel bir galibiyet oldu.

YUNUS AKGÜN AÇIKLAMASI

Yunus Akgün hakkında konuşan Buruk, şunları dedi:

Yunus Akgün, uzun süre sonra ilk 11'de oynadı ve üretkenliğini arttırdı düşündüğümüz gibi. Icardi, girdikten sonra iyi oynadı ve golle bitirdi. Bütün takım iyi performans gösterdi. Güzel bir galibiyet oldu. Oyuncularıma teşekkür ederim. Bize her zaman destek olan taraftarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum.

MAURO ICARDI

Mauro Icardi ile ilgili olarak Buruk, şu sözleri sarf etti:

Başkanımız da açıkladı. Bizim kaptanımız. Bizim için çok değerli. Son yılllardaki performansı... Geçen sene sakatlık yaşadı. Bu sakatlıktan dönmek, uzun süre sonra oynamak, attığı gol sayısı, önemli bir gol sayısı. Çok fazla speküle ediliyor. O yüzden bu spekülasyona açık bu tür yıldız oyuncular ama biz ona çok güveniyoruz. Çok önemli ve değerli Galatasaray için. Hep Galatasaray sevgisini gösteriyor taraftarlar. Golünün zamanlaması da çok iyi oldu.

"FİKSTÜRÜ ANLAMIYORUM!"

18 Aralık Perşembe günü Türkiye Kupası grup maçında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Başakşehir'i konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, fikstür hakkında konuştu.

TFF'yi eleştiren Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Kupası'nda Başakşehir ve Galatasaray için anlam veremediğim, perşembe - pazar üst üste, perşembe maç koyulması iki takımı da mutsuz etti. Bunun nedenini anlamıyorum ve anlamak istiyorum. Neden üst üste iki maç koyuldu. Kötü niyet aramıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Başakşehir gibi bir maçın koyulması soru işareti bizim için. Bizi aydınlatırlarsa seviniriz, günü değiştirirlerse... Başakşehir'in de böyle bir isteği var. Ayarlanabilecek bir şey. Bununla ilgili başvuru yapıp tarihlerin değişmesini isteyeceğiz.

"HÜCUMDAKİ OYUNCULARIMIZ ÇOK ETKİLİ OYUN ÇIKARTTILAR VE GÜZEL, RAHAT BİR GALİBİYET ALDIK"

Basın toplantısında zorlu bir Avrupa maçının ardından Antalya’ya geldiklerini ifade eden Okan Buruk, takım olarak iyi işler çıkardıklarını söyledi.

Buruk, “Zorlu bir Avrupa kupası haftasında zorlu bir maçtan sonra buraya geldik. Tabii ki erken golleri bulmak bizi oyun içerisinde çok rahatlattı. İlk yarıyı çok daha rahat bir şekilde geçirdik. Rakibimize çok fazla pozisyon vermedik. Çok fazla pozisyona girdik ve 2 gol atarak ilk yarıyı bitirdik. İkinci yarı 3-0 sonrası rakibimizin kalemize daha çok geldiğini gördük. Kötü bir zeminde oynadık. Yani iki takım içinde gerçekten zeminin kötülüğü bazı pozisyonlarda oyuncuların kalitelerini kullanmalarını engelledi ama özellikle takım olarak iyi işler yaptık. Hücumdaki oyuncularımız çok etkili oyun çıkarttılar ve güzel, rahat bir galibiyet aldık. Bu da bizim ligdeki gidişatımızın lider olan Galatasaray'ın buraya lider olarak gelip, lider olarak dönmesini sağladı. Yarın da öbür gün de diğer maçları seyrettikten sonra bu haftanın puan durumu açısından hangi takımın ne kadar önde olduğumuzu gösterecek ama Trabzonspor yine güçlü bir şekilde geliyor. Arkadan Fenerbahçe güçlü bir şekilde geliyor. Biz de dediğim gibi yani son Kasımpaşa maçı ile birlikte ilk devreyi lider olarak kapatıp yolumuza devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.