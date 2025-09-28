Barcelona, Real Sociedad'ı devirdi

İspanya LaLiga'nın 7. haftasında Barcelona sahasında Real Sociedad'ı ağırladı.

Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Konuk ekip Alvaro Odriozola ile 31. dakikada 1-0 öne geçti.

Barcelona 43. dakikada Jules Kounde ile maça eşitlik getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

GALİBİYET GOLÜ LEWANDOWSKI'DEN

Maçın 59. dakikasında Robert Lewandowski sahneye çıktı maçı takımına kazandıran golü attı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Bu galibiyetle puanını 19 yapan Barcelona, liderlik koltuğuna oturdu. Konuk ekip ise 5 puanda kaldı.

Ligin sonraki haftasında Barcelona deplasmanda Sevilla ile oynayacak. Real Sociedad ise sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.