Bayer Leverkusen, Augsburg karşısında sürprize izin vermedi

Haber Merkezi
Almanya Bundesliga'nın 31. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen ile Augsburg karşı karşıya geldi.
BayArena'daki müsabakayı ev sahibi ekip Leverkusen 2-0'lık skorla kazandı.
LEVERKUSEN, İKİ GOLLE KAZANDI
Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Patrik Schick ile 45+1'de Emiliano Buendia kaydetti.
Xabi Alonso'un ekibi Bayer Leverkusen bu sonucun ardından ligde son 6 maçta yenilgi almadı. (4G, 2B)
LEVERKUSEN, PUANINI 67'YE ÇIKARDI
Bu galibiyetin ardından Bayer Leverkusen, puanını 67'ye yükseltti. Augsburg, 43 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Bayer Leverkusen, Freiburg deplasmanına gidecek. Augsburg, Holstein Kiel'i konuk edecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış