Nottingham Forest, deplasmanda Tottenham Hotspur'u yendi

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Tottenham Hotspur ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Nottingham 3-0'lık skorla kazandı.

TOTTENHAM, NOTTİNGHAM’A KARŞI GALİBİYET HASRETİNİ SÜRDÜRÜYOR

Tottenham maça müthiş bir baskıyla ve oyunu tek kaleye çevirerek başladı ama golü 45. dkikada Igor Jesus ile Nottingham Forest buldu.

62. dakikada Morgan Gibbs-White ile farkı artırdı. Taiwo Awoniyi, 87'de maçın skorunu belirledi.

Premier Lig'de galibiyet hasreti 13 maça çıkan Tottenham, 30 puanla küme düşme hattının 1 puan üstünde kaldı.

Tottenham, Tudor döneminde çıktığı 5 lig maçında yalnızca 1 puanda kalabildi.

Ligde oynadığı son 4 maçta yenilmeyen ve 8 puan toplayan Vitor Pereira'nın takımı Nottingham ise puanını 32'ye yükseltti.

Tottenham, gelecek hafta Sunderland deplasmanına gidecek. Nottingham ise evinde Aston Vila'yı ağırlayacak.