Bayer Leverkusen, Leipzig'i devirdi

- Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın 15. haftasında Leipzig'i 3-1 yendi.
- Leipzig'in tek golünü 35. dakikada Xaver Schlager attı, Leverkusen'in gollerini Martin Terrier, Patric Schick ve Montrell Culbreath kaydetti.
- Bu sonuçla her iki takımda puanını 29'a çıkardı.
Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Leipzig, Bayer Leverkusen'i konuk etti.
Red Bull Arena'da oynanan maçı Bayer Leverkusen 3-1 kazandı.
Leipzig'in tek golünü 35. dakikada Xaver Schlager attı.
Bayer Leverkusen'in gollerini ise 40'ta Martin Terrier, 44'te Patric Schick ve 90+6'da Montrell Culbreath kaydetti.
İKİSİNİN PUANI DA 29
Bu sonuçla birlikte Leipzig 29 puanda kalırken Bayer Leverkusen de puanını 29'a yükseltti.
Leipzig, Bundesliga'nın 16. haftasında St. Pauli deplasmanına gidecek. Bayer Leverkusen ise sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak.