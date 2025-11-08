Bayern Münih, bu sezon ilk kez kazanamadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Union Berlin ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Stadion An der Alten Försterei'de oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

BAYERN, 1 PUANI SON DAKİKADA ALDI

Union Berlin, 27. dakikada Manuel Neuer'in büyük hatası sonrası Danilho Doekhi'nin golüyle öne geçti.

Bayern Münih, 38. dakikada Luis Diaz'ın şık golüyle eşitliği sağladı.

Ev sahibi ekip, 82. dakikada Danilho Doekhi'nin golüyle bir kez daha öne geçti. Bayern Münih, 90+3. dakikada Harry Kane'in golüyle eşitliği sağladı.

İLK KEZ KAZANAMADILAR

Bu sezon oynadığı ilk 16 resmi maçın tamamını kazanan Bayern Münih, ilk kez sahadan galibiyet dışında bir sonuçla ayrıldı.

1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR

Bu sonucun ardından Bayern Münih, puanını 25 yaptı. Union Berlin ise puanıını 12 yaptı.

Bayern Münih, milli ara sonrası Freiburg'u ağırlayacak. Union Berlin ise St.Pauli deplasmanına gidecek.