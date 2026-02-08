Abone ol: Google News

Bayern Münih, Hoffenheim karşısında zorlanmadı

Bayern Münih, Bundesliga'nın 21. haftasında evinde Hoffenhim'ı 5-1'lik skorla yendi.

Yayınlama Tarihi: 08.02.2026 21:49
  • Bayern Münih, Bundesliga'da Hoffenheim'ı 5-1 yendi.
  • Golleri Luis Diaz (3) ve Harry Kane (2) attı.
  • Bayern liderliğini pekiştirirken Hoffenheim 42 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 21. haftasında Bayern Münih sahasında Hoffenhim'la karşılaştı.

Allianz Arena'da oynanan maçta galibiyeti kazanan 5-1'lik skorla Bayern Münih oldu.

Bayern'e galibiyeti getiren golleri Luis Diaz (3) ve Harry Kane (2) kaydetti.

Hoffenheim'ın tek golünü Andrej Kramaric attı. Hoffenheim'de Kevin Akpoguma 17. dakikada kırmızı kart gördü.

OZAN, 90 DAKİKA OYNADI

Hoffenheim'de milli futbolcu Ozan Kabak maçın tamamında sahada kaldı.

LİDER PUANINI 54 YAPTI

Bu sonuçla birlikte lider Bayern Münih ligde 54 puana ulaşırken Hoffenheim 42 puanda kaldı.

Ligin sonraki maçında Bayern, Werder Bremen'e konuk olacak. Hoffenheim ise Freiburg'u ağırlayacak.

