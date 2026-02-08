Bayern Münih, Hoffenheim karşısında zorlanmadı

- Bayern Münih, Bundesliga'da Hoffenheim'ı 5-1 yendi.
- Golleri Luis Diaz (3) ve Harry Kane (2) attı.
- Bayern liderliğini pekiştirirken Hoffenheim 42 puanda kaldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Bundesliga'nın 21. haftasında Bayern Münih sahasında Hoffenhim'la karşılaştı.
Allianz Arena'da oynanan maçta galibiyeti kazanan 5-1'lik skorla Bayern Münih oldu.
Bayern'e galibiyeti getiren golleri Luis Diaz (3) ve Harry Kane (2) kaydetti.
Hoffenheim'ın tek golünü Andrej Kramaric attı. Hoffenheim'de Kevin Akpoguma 17. dakikada kırmızı kart gördü.
OZAN, 90 DAKİKA OYNADI
Hoffenheim'de milli futbolcu Ozan Kabak maçın tamamında sahada kaldı.
LİDER PUANINI 54 YAPTI
Bu sonuçla birlikte lider Bayern Münih ligde 54 puana ulaşırken Hoffenheim 42 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında Bayern, Werder Bremen'e konuk olacak. Hoffenheim ise Freiburg'u ağırlayacak.