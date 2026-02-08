Atletico Madrid, Real Betis'e yenildi

- Atletico Madrid, LaLiga 23. haftasında evinde Real Betis'e 1-0 yenildi.
- Betis'in galibiyet golünü 28. dakikada Antony kaydetti.
- Bu sonuçla Atletico Madrid 45 puanda kalırken, Real Betis puanını 38'e yükseltti.
İspanya LaLiga'nın 23. haftasında Atletico Madrid ile Real Betis karşı karşıya geldi.
Metropolitano'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Betis 1-0'lık skorla kazandı.
Hafta için Atletico Madrid'e karşı oynadığı Kral Kupası maçını 5-0 kaybeden Betis'e galibiyeti getiren golü 28. dakikada Antony attı.
ATLETICO, ÜST ÜSTE İKİNCİ MAÇINI DA KAZANAMADI
Ligde üst üste ikinci maçını da kazanamayan Atletico Madrid, 45 puanda kaldı ve lider Barcelona'nın 13 puan gerisine düştü.
LİGDEKİ SON DURUM
Real Betis ise puanını 38 yaparak 5. sıraya yükseldi ve ilk 4 için mücadelesini sürdürdü.
Atletico Madrid, gelecek hafta Rayo Vallecano'ya konuk olacak. Real Betis ise Mallorca deplasmanına gidecek.