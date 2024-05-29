Bayern Münih, Kompany'i takımın başına getirdi Bayern Münih, resmi sitesinden yaptığı açıklamada takımın başına Vincent Kompany'nin getirildiğini açıkladı.

AA & Ensonhaber

Bayern Münih'te bu sezon Thomas Tuchel beklenen performansı gösteremedi. Alman devi, Tuchel yönetiminde Bundesliga'yı üçüncü sırada tamamlarken, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'e elendi.

Bayern Münih, yeni sezon için Burnley'nin menajeri Vincent Kompany ile anlaşma sağladı.

Kulübün eski CEO'su ve şu an Denetleme Kurulu üyesi olan efsanevi isim Karl-Heinz Rummenigge, Golden Globe Ödülleri töreninde Kompany ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Burnley'e 10.5 milyon Euro ödenecek

Bild gazetesinin haberine göre Bayern Münih, Vincent Kompany için Burnley'e bonservis bedeli ödeyecek.

Habere göre Bavyera ekibi, Championship'e düşen Burnley'e bonuslarla birlikte 10.5 milyon Euro ödeyecek.

2 yıllık sözleşme

Yapılan açıklamada genç teknik adamla 2027'ye kadar sözleşme imzalandığı da belirtildi.

Vincent Kompany kimdir

10 Nisan 1986 yılında, Belçika'da doğan Kompany, futbol hayatına Anderlecht altyapısında başladı. Belçika ekibinde sırasıyla U17, U21, takımlarında forma giyen savunma oyuncusu 2003 yılında A takıma yükseldi ve iki kere şampiyonluk yaşadı, 2004'te Belçika'da yılın futbolcusu seçildi. Ardından 2006 yılında 10,50 milyon Euro karşılığında Hamburg'a transfer oldu.

Alman ekibinde gösterdiği başarının ardından Belçikalı oyuncu büyük başarılar yakalayacağı ve tarihine geçeceği Manchester City'e 2008 yılında bedelsiz olarak transfer oldu. İngiliz ekibinde 360 maça çıkan Kompany 20 gol atıp 10 asist yaparken dört kere Premier League, dört kere İngiltere Lig Kupası, iki kere İngiltere Kupası ve iki kere de İngiltere Süper Lig şampiyonlukları yaşadı.

2019 yılında futbola başladığı Anderlecht'e geri dönen Kompany burada da bir sezon daha forma giyen Kompany futbol hayatına son verdi.

Teknik direktörlük kariyeri

Futbolu bırakmasının ardından kısa bir süre Anderlecht'te oyuncu antrenörü olan Kompany 2020-2021 sezonunda Anderlecht'in teknik direktörlük koltuğuna oturdu. 90 maçta 1.70 puan ortalaması yakalayan Kompany, 2022-2023 sezonu başında Burnley'in başına geçti. Championship ile sezonu 1. tamamlayıp İngiltere Premier League'ye yükselen Burnley'in başında dikkat çeken Kompany bu sezon da 19. sırada kalarak lige veda etti.