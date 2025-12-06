Bayern Münih, Stuttgart'a 5 attı!

- Bayern Münih, Stuttgart'ı 5-0 yendi.
- Harry Kane üç gol attı.
- Stuttgart'tan Assignon kırmızı kart gördü.
Almanya Bundesliga 13. hafta maçında Bayern Münih deplasmanda Stuttgart'a konuk oldu.
Mercedes-Benz Arena'da oynanan maçı konuk ekip 5-0 kazandı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri Harry Kane (3), Konrad Laimer ve Josip Stanisic kaydetti. Stuttgart'ta Lorenz Assignon 81. dakikada kırmızı kart gördü.
BAYERN PUANINI 37'YE ÇIKARDI
Bu sonuçla birlikte yenilgisiz Bayern Münih 37 puana yükselirken, Stuttgart 22 puanda kaldı.
Bundesliga'nın sonraki maçında Bayern Münih sahasında Mainz 05'i ağırlayacak. Stuttgart ise Werder Bremen'e konuk olacak.