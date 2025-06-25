Bayern Münih yedekleri, maçı soyunma odasından izledi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda 3. ve son hafta maçları oynandı.

Portekiz ekibi Benfica, grupta ilk 2 maçını kazanan Bayern Münih ile karşılaştı.

BENFICA GALİP GELDİ

Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü yedek başladı. Benfica, müsabakanın 13. dakikasında Andreas Schjelderup'un golüyle 1-0 öne geçti.

Karşılıklı ataklarla geçen müsabakanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlanırken Orkun ve Kerem, 55. dakikada oyuna dahil oldu.

Bayern, 2. yarıda girdiği pozisyonlardan gol çıkaramazken karşılaşma 1-0 sona erdi.

SON 16'YA YÜKSELDİLER

Benfica aldığı galibiyetle puanını 7'ye yükseltirken gruptan lider olarak son 16 turuna çıktı.

Bayern Münih ise turnuvadaki ilk mağlubiyetini yaşadı ve 6 puanla 2. olarak üst tura yükseldi.

SOYUNMA ODASINDAN İZLEDİLER

Bank Of America Stadyumu'nda oynanan maça ise Bayern Münihli oyuncuların görüntüsü damga vurdu.

Karşılaşma yerel saatle saat 12.00'de oynanırken havanın 40 derece olması, oyuncuları ve taraftarları olumsuz etkiledi.

Alman ekibinin yedek oyuncuları, sıcağa çare olarak ilginç bir olaya imza attı.

Bayern Münih'in yedekleri, 40 derece sıcak nedeniyle maçı soyunma odasında izleme kararı aldı.

Bu anlar televizyona yansırken, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.