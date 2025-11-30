Benfica geri döndü! Jose Mourinho maça damga vurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, Portekiz Ligi'nin 12. haftasında Nacional deplasmanına konuk oldu.

Maçın 60. dakikasında 1-0 geriye düşen Mourinho'nun ekibi, son 6 dakikada harika bir geri dönüş yarattı.

BENFICA GERİ DÖNDÜ

Karşılaşmada dakikalar 89'u gösterdiğinde 1-0 geride olan Benfica'da moraller bozukken, sahneye bir anda Prestianni çıktı ve durumu eşitledi.

Maç neredeyse 1-1 sona erecekken, sahneye bu sefer Yunan golcü Pavlidis çıktı.

Ceza sahası içi sol çaprazından içeriye çevrilen topa dokunan Pavlidis topu ağlara gönderdi ve takımının galip gelmesini sağladı.

DİL ÇIKARDI

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçta kararlarını beğenmediği orta hakem Iancu Vasilica'ya dilini çıkararak kendine has üslubuyla tepki gösterdi ve bu anlar sosyal medyada gündeme oturdu.

TOPU KULÜBENİN ARKASINA ATTI

Jose Mourinho, Benfica'nın son dakikalarda öne geçtiği anlarda taca çıkan topu yedek kulübesinin arkasına attı.

Bu hareketi, ev sahibi Nacional taraftarları tarafından büyük bir tepkiye sebep oldu.

(Görüntüler Tivibu Spor'dan alınmıştır.)