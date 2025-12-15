Beşiktaş 10 kişi kaldığı maçları kazanamadı: Sergen Yalçın'ın o sözleri hatırlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar mücadeleyi 3-1 önde götürdüğü sırada El Bilal Toure’nin 38. dakikada gördüğü kırmızı kart işleri tersine çevirdi.

Bu haftaya kadar Beşiktaşlı futbolcular 3 kez kırmızı kart gördü.

BEŞİKTAŞ KIZARINCA SKORU KORUYAMIYOR

Bu kartların 2’si de Fenerbahçe ve Trabzonspor mücadelelerinde geldi. Bu kartlar ise Kartal’a pahalıya patladı.

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Galatasaray ve Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşırken, Fenerbahçe’yi de Dolmabahçe’de ağırladı.

Galatasaray karşılaşmasının 12. dakikasında Abraham’ın golüyle 1-0 öne geçen Beşiktaş, rakibi 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

ÖNCE FENERBAHÇE SONRA TRABZONSPOR

Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe maçına da hızlı başlayan ve 2-0 öne geçen Kara Kartal, hakem son düdüğü çaldığında 3-2 kaybeden taraftı.

Son olarak da Trabzonspor’a konuk olan siyah-beyazlı ekip, 3-1 öne geçmesine rağmen 3-3 beraberlikle 1 puana razı oldu.

Beşiktaşlı futbolcular, bu maçların 2'sinde önde olduğu dakikalarda kırmızı kart gördü. Bu kartlar siyah-beyazlılara 5 puana mal oldu.

GEÇEN YIL SÖYLEDİĞİ SÖZLER AKILLARA GELDİ

Ortaya çıkan tablonun ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz yıl bir televizyon kanalında yorumculuk yaparken söylediği sözler akıllara geldi.

Geçen sezon Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, 10 kişi takımın nasıl oynaması gerektiğini anlatmıştı.

Yalçın, “Biz sezon başı sezon içi çalışırken şöyle antrenmanlar yaparız. 10 kişi kaldığımız zaman nasıl oynayacağız. Bir takım 10 kişi kaldığı zaman bir derbi maçta nasıl oynar. Biri öğretsin bence. Kesin birinin öğretmesi lazım o tarafa” demişti.