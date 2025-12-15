Gaziantep FK'da Burak Yılmaz depremi: İstifa etti...

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Dün Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, mücadele sonrası sitem dolu açıklamalarda bulunmuştu.

Yılmaz, tribünlerden gelen tepkilere sert sözlerle yanıt vermişti.

İSTİFA KARARINI ERKENE ÇEKTİ

Yılmaz, dün iki maç daha kalacağını belirtmiş ve daha sonra görevinden ayrılacağını söylemişti.

Bu sabah saatlerinde ise konuya ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı.

Ayrılık sinyali veren Burak Yılmaz, kararını erkene çekti...

42 yaşındaki genç teknik adam, istifasını yönetime sundu ve Gaziantep'ten ayrıldı.

"AVRUPA HAYALLERİ KURUYORDUK, KÜFÜR YİYORUM"

Burak Yılmaz, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Farklı şeyler var. Ben buraya geldiğim zaman bunu da söylemek istemem ama hepiniz kesin olarak küme düştü diye baktığınız bir Gaziantep FK vardı. 0 puan, 6 gol yemiş, hiç gol atamamış Gaziantep FK, bugün 23 puanla herkesin Avrupa hayalleri kurduğu bir takım konumunda ve bakıyorum ki tribünün arkasından bana küfrediyorlar.

"KÜFÜR YEMEYİ HAK ETMEDİM"

İnsanda biraz kıymet duygusu olur. Biraz vefa duygusu olur. Bugün 23 puan almış bu çocuklar. O yüzden Rize maçımız var, ondan sonra Başakşehir maçımız var. Ondan sonra ben burada olmayacağım. Allah izin verirse Rize ve Başakşehir maçını kazanıp ondan sonra burada olmayacağım. Çünkü ben burada her şeyle mücadele eden, tesislerde kalan, ekibimle birlikte her şeyi yapan bir hoca olarak ben bugün kulübenin arkasından küfür yemeyi hak etmedim. 7 tane ilk 11 oyuncumuzun olmadığı yerde karşıdan Burak Hoca neden oynamıyor bu takım demeyi hak etmedim. Benim oyuncularım hak etmedi. Benim ekibim hak etmedi. O yüzden önümüzde iki tane maç var. Allah'ın izniyle hem kupada Rize'yi hem de Başakşehir maçında galip geleceğiz. Ondan sonra da helalleşeceğiz."