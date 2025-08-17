Benfica’dan Kerem Aktürkoğlu ve Mourinho yorumu

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Estrela da Amadora galibiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında Kerem Aktürkoğlu ve Jose Mourinho hakkında konuştu.

Portekiz ekibi, ligin 4. haftasında deplasmandan galibiyetle dönerek yoluna kayıpsız devam etti.

KEREM'İ NEDEN İLK 11'E ALMADI

Karşılaşma sonrası Kerem Aktürkoğlu’nun neden forma giymediği sorusunu yanıtlayan Lage, şunları söyledi:

Bu tamamen teknik bir karardı. Andreas iyi performans gösteriyordu, hıza ihtiyaç duyduk ve Prestianni’yi tercih ettik. Aktürkoğlu çok mutlu, yeni numarasını seçti ve sezona iyi başladı. Önümüzdeki maçlarda süre alacak.

MOURINHO SORUSUNU ERTELEDİ

Jose Mourinho ile ilgili soruya ise kısa bir cevap veren Lage, “Onunla ilgili görüşlerimi bir sonraki basın toplantısında paylaşacağım” ifadelerini kullandı.