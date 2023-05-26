Burak Yılmaz: Gelecek sezon Fortuna Sittard'da olmayacağım

Futbol kariyerine Hollanda Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard'da devam eden Burak Yılmaz, kariyerine dair çarpıcı bir açıklama yayınladı.
37 yaşındaki milli oyuncu, yeşil-sarılı ekipten ayrılma kararı aldığını duyurdu.
"Başkan ile birlikte neler yaşandığını kısa süre içerisinde açıklayacağım"
Kişisel sosyal medya hesabından açıklamayı yapan Burak Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Gelecek sezon Fortuna Sittard kulübünde olmayacağım. Başkan ile birlikte neler yaşandığını kısa süre içerisinde açıklayacağım."
27 maçta 9 gol attı
Sezon başında Fransa Ligue 1'de şampiyonluk yaşadığı Lille'den Fortuna Sittard'a transfer olan Burak Yılmaz, takımıyla birlikte toplamda 27 maça çıktı. Tecrübeli isim bu maçlarda 9 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi.
Bu sezon Eredivisie'de 33 maçta Fortuna Sittard, 35 puan topladı. Ligde 13. sırada yer alan Fortuna Sittard 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 18 yenilgi elde etti.