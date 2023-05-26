Burak Yılmaz: Gelecek sezon Fortuna Sittard'da olmayacağım Fortuna Sittard forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, Hollanda ekibinden ayrıldığını açıkladı.

Futbol kariyerine Hollanda Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard'da devam eden Burak Yılmaz, kariyerine dair çarpıcı bir açıklama yayınladı.

37 yaşındaki milli oyuncu, yeşil-sarılı ekipten ayrılma kararı aldığını duyurdu.

"Başkan ile birlikte neler yaşandığını kısa süre içerisinde açıklayacağım"

Kişisel sosyal medya hesabından açıklamayı yapan Burak Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek sezon Fortuna Sittard kulübünde olmayacağım. Başkan ile birlikte neler yaşandığını kısa süre içerisinde açıklayacağım."

27 maçta 9 gol attı

Sezon başında Fransa Ligue 1'de şampiyonluk yaşadığı Lille'den Fortuna Sittard'a transfer olan Burak Yılmaz, takımıyla birlikte toplamda 27 maça çıktı. Tecrübeli isim bu maçlarda 9 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi.

Bu sezon Eredivisie'de 33 maçta Fortuna Sittard, 35 puan topladı. Ligde 13. sırada yer alan Fortuna Sittard 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 18 yenilgi elde etti.