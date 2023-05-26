Burak Yılmaz: Gelecek sezon Fortuna Sittard'da olmayacağım

Futbol kariyerine Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard'da devam eden Burak Yılmaz, kariyerine dair çarpıcı bir açıklama yayınladı.

37 yaşındaki milli oyuncu, yeşil-sarılı ekipten ayrılma kararı aldığını duyurdu.

"Başkan ile birlikte neler yaşandığını kısa süre içerisinde açıklayacağım"

Kişisel sosyal medya hesabından açıklamayı yapan Burak Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek sezon Fortuna Sittard kulübünde olmayacağım. Başkan ile birlikte neler yaşandığını kısa süre içerisinde açıklayacağım."

Burak Yılmaz: Gelecek sezon Fortuna Sittard'da olmayacağım

27 maçta 9 gol attı

Sezon başında Fransa Ligue 1'de şampiyonluk yaşadığı Lille'den Fortuna Sittard'a transfer olan Burak Yılmaz, takımıyla birlikte toplamda 27 maça çıktı. Tecrübeli isim bu maçlarda 9 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi.

Bu sezon Eredivisie'de 33 maçta Fortuna Sittard, 35 puan topladı. Ligde 13. sırada yer alan Fortuna Sittard 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 18 yenilgi elde etti.

Burak Yılmaz: Gelecek sezon Fortuna Sittard'da olmayacağım
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