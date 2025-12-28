Chelsea, Aston Villa'nın geri dönüşüne engel olamadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Chelsea, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Aston Villa'yı konuk etti.

Stamford Brigde'te oynanan maçı deplasman ekibi 2-1 kazandı.

ASTON VILLA GERİ DÖNDÜ

Chelsea, Joao Pedro'nun golüyle 37. dakikada öne geçirirken ilk yarı, ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Aston Villa'da 59. dakikada oyuna giren Ollie Watkins maçın seyrini değiştirdi. İngiliz futbolcu, 63'te skoru eşitlerken, 83'te galibiyeti getiren golü kaydetti.

ASTON VILLA ZİRVE TAKİBİNE DEVAM EDİYOR

Aston Villa puanını 39 yaptı ve 3. sırada zirve takibine devam etti. Chelsea ise 29 puanda kaldı.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 8. kez kazanan Aston Villa, tarihinde ilk kez tüm kulvarlarda 11 maç üst üste kazandı.

Premier Lig'in 19. haftasında Chelsea, Bournemouth'u konuk edecek. Aston Villa ise deplasmanda lider Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

22 OCAK'TA FENERBAHÇE'YE KONUK OLACAK

Öte yandan Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'nde 22 Ocak 2026'da Fenerbahçe'ye konuk olacak.