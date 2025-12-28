Yeni Adana Stadyumu, Süper Kupa yarı final maçına hazır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak Süper Kupa yarı final karşılaşmasına ev sahipliği yapacak Yeni Adana Stadyumu'nda hazırlıklar tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen ve 2021 yılında hizmete giren 33 bin kişilik stadyumda, 6 Ocak Salı günü oynanacak Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesinde bazı çalışmalar yapıldı.

Stadyumda çim bakımından membran yenilemelerine, aydınlatma sistemlerinden çevre düzenlemelerine kadar çalışmalar titizlikle gerçekleştirildi.

"İYİLEŞME SÖZ KONUSU"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, AA muhabirine, Süper Kupa yarı final karşılaşmasına ev sahipliği yapacak Yeni Adana Stadyumu'nda hazırlıkların planlanan takvim doğrultusunda gerçekleştirildiği söyledi.

Yarı final karşılaşmasının sorunsuz bir şekilde oynanabilmesi için gerekli önlemlerin alındığını belirten Loğoğlu, sahanın maç için hazır olduğunu ifade etti.

Loğoğlu, sahada gerekli düzenlemeleri yaptıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

İlk aşamada çimlerin mekanik sistemle delinme işlemini tamamladık. Hemen akabinde yaklaşık 300 kilo çim ekimi yaptık. Sulama ve gübreleme işlemlerimiz de devam etti. Şu an itibarıyla çimlerimizde yüzde 85-90 oranında bir iyileşme söz konusu. Çimlerimizin 6 Ocak'ta oynanacak Fenerbahçe-Samsunspor maçına yaklaştığımızda çok daha iyi olacağını düşünüyoruz.

"HERHANGİ BİR SIKINTIMIZ YOK"

Mustafa Loğoğlu, 40 gündür devam eden bakım çalışmalarında son teknolojik cihazların kullanıldığını dile getirdi.

Taraftarın güzel bir statta güzel bir maç izleyeceğini vurgulayan Loğoğlu, şöyle devam etti:

Stadyumumuzda ultraviyole (yapay gün ışığı) sistemini devreye aldık. Bu sistemle birlikte 24 saat boyunca çimlerimizin daha hızlı çimlenmesini, yeşil olmasını ve daha kullanışlı hale gelmesini sağlıyoruz. Maç günü, bugünkü halinden çok daha iyi bir durumda olacağını özellikle Adana'daki sporsever kardeşlerimize, Fenerbahçe ve Samsunspor taraftarlarına rahatlıkla söyleyebiliriz. Hiç kimsenin endişelenmesine gerek yok. Maç öncesi herhangi bir sıkıntımız yok.

FUTBOLSEVERLERİ MAÇA DAVET ETTİ

Fenerbahçe ile Samsunspor'u ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Loğoğlu, herkesi 6 Ocak'ta Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak maça davet etti.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI YAPILDI

Stadyum Müdürü Giyasettin Taşkın da stadyumda taraftarların rahat bir şekilde maç izleyebilmesi için tüm temizlik çalışmalarının yapıldığını ifade etti.

STAT DEĞİŞMİŞTİ

Yeni Adana Stadyumu'ndaki çalışmalar nedeniyle 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor ile 2. Lig ekiplerinden Adanaspor'un iç saha maçları başka stadyumlara alınmıştı.