Chelsea, Burnley karşısında hata yapmadı

- Chelsea, Premier Lig'in 12. haftasında deplasmanda Burnley'yi 2-0 yendi.
- Chelsea'nin gollerini Pedro Neto ve Enzo Fernandez attı.
- Bu galibiyetle Chelsea 23 puana ulaşıp 2. sıraya yükseldi.
Premier Lig'in 12. haftasında Chelsea, deplasmanda Burnley'ye konuk oldu.
Turf Moor'da oynanan mücadeleyi Chelsea, 2-0 kazandı. Londra ekibinin gollerini 37. dakikada Pedro Neto ve 88. dakikada Enzo Fernandez kaydetti.
MAÇ FAZLASIYLA 2. SIRADALAR
Bu sonuçla birlikte Chelsea, puanını 23'e yükselterek ligde maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı.
Burnley ise 10 puanla 17. sırada konumlandı.
RAKİP ARSENAL
Ligde gelecek hafta Chelsea, Kuzey Londra derbisinde lider Arsenal'i konuk edecek. Burnley, Brentford'a konuk olacak.