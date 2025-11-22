Abone ol: Google News

Chelsea, Burnley karşısında hata yapmadı

Chelsea, Premier Lig'in 12. haftasında deplasmanda Burnley'yi 2-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 22.11.2025 17:43
  • Chelsea, Premier Lig'in 12. haftasında deplasmanda Burnley'yi 2-0 yendi.
  • Chelsea'nin gollerini Pedro Neto ve Enzo Fernandez attı.
  • Bu galibiyetle Chelsea 23 puana ulaşıp 2. sıraya yükseldi.

Premier Lig'in 12. haftasında Chelsea, deplasmanda Burnley'ye konuk oldu.

Turf Moor'da oynanan mücadeleyi Chelsea, 2-0 kazandı. Londra ekibinin gollerini 37. dakikada Pedro Neto ve 88. dakikada Enzo Fernandez kaydetti.

MAÇ FAZLASIYLA 2. SIRADALAR

Bu sonuçla birlikte Chelsea, puanını 23'e yükselterek ligde maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı.

Burnley ise 10 puanla 17. sırada konumlandı.

RAKİP ARSENAL

Ligde gelecek hafta Chelsea, Kuzey Londra derbisinde lider Arsenal'i konuk edecek. Burnley, Brentford'a konuk olacak.

