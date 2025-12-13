Abone ol: Google News

Yayınlama Tarihi: 13.12.2025 20:03
Chelsea, Everton engelini iki golle aştı
  • Chelsea, Premier Lig'in 16. haftasında Everton'ı 2-0 yendi.
  • Chelsea'ye galibiyeti Cole Palmer ve Malo Gusto'nun golleri getirdi.
  • Bu sonuçla Chelsea'nin puanı 28'e yükseldi, Everton 24 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Chelsea, Everton'ı konuk etti.

Stamford Bridge Stadı'nda oynanan maçı Chelsea 2-0 kazandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Cole Palmer ve 45+1. dakikada Malo Gusto kaydetti.

CHELSEA, 3 MAÇ SONRA KAZANDI

Chelsea, Premier Lig'de 3 maç aradan sonra galip geldi.

Bu sonula birlikte Chelsea, Premier Lig'deki puanını 28'e yükseltti. Everton ise 24 puanda kaldı.

Chelsea, gelecek hafta Newcastle United deplasmanına gidecek. Everton ise sahasında Arsenal'i konuk edecek.

