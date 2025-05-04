Chelsea, Liverpool'u 3 golle yıktı

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İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Chelsea 3-1'lik skorla kazandı.

CHELSEA, 3 GOLLE KAZANDI

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Enzo Fernandez, 56. dakiakda Jarell Quansah kendi kalesine ve 90+6. dakikada penaltıdan Cole Palmer attı.

Liverpool'un tek golü 85. dakikada Virgil van Dijk'tan geldi.

LIVERPOOL, ÜÇÜNCÜ MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Chelsea, puanını 63'e çıkardı ve dördüncü sıradaki Newcastle ile puan ve averajını eşitledi.

Şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Liverpool ise bu sezon ligde üçüncü yenilgisini aldı ve 82 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Chelsea, gelecek hafta Newcastle deplasmanına gidecek. Liverpool ise Arsenal'i ağırlayacak.