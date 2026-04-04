İsrail’e gizli sevkiyat: Yunanistan için ‘gölge filo’ suçlaması

Türkiye’nin Gazze’deki saldırılar nedeniyle İsrail’e yönelik uygulamaya koyduğu ticaret kısıtlamalarının ardından, sevkiyat trafiğinde dikkat çeken yeni bir rota öne çıktı.

İSRAİL’E GİZLİ SEVKİYAT AĞI DEŞİFRE OLDU

Yunanistan bağlantılı denizcilik ağı, “gölge filo” yöntemiyle gemilerin takip sinyallerini kapatarak ve sahte evrak düzenleyerek milyonlarca varil petrol ile askeri amaçlı malzemeyi İsrail’e ulaştırdı.

Türkiye’nin Mayıs 2024’te İsrail ile tüm ticareti durdurmasının ardından devreye giren bu ağın, alternatif tedarik zincirinin merkezinde yer aldığı görüldü. Yunanistan merkezli bazı denizcilik şirketlerinin bu süreçte kilit rol oynadığı değerlendiriliyor.

TÜRKİYE'NİN AMBARGOSUNU DELMEK İÇİN YENİ ROTA DEVREYE SOKULDU

Küresel denizcilik kurallarını hiçe sayan Yunan gemileri, Türkiye'nin ambargosunu delmek için adeta bir casusluk filmi senaryosunu devreye soktu. Rapora göre, Mayıs 2024 ile Aralık 2025 tarihleri arasında en az 57 gizli ham petrol sevkiyatı gerçekleştirildi.

Ceyhan Limanı'ndan kalkan Yunan gemileri, resmi evraklarda varış noktası olarak Mısır'ın Port Said veya Dimyat limanlarını gösterdi. Ancak Akdeniz'e açılan gemiler, uluslararası yasalara göre açık tutulması zorunlu olan Otomatik Tanımlama Sistemleri'ni (AIS) aniden kapattı.

Karanlığa gömülen bu hayalet gemiler, haftalar sonra yüklerini İsrail'in Aşkelon limanına boşalttıktan sonra tekrar sinyal vermeye başladı. Uydu görüntüleri, gemilerin sinyalleri kapalıyken İsrail limanlarına demirlediğini kesin olarak kanıtladı.

SEVKİYAT AĞININ MERKEZİNDE YUNAN ŞİRKETLERİ YER ALDI

Bu karanlık sevkiyatların arkasında ise Yunanistan'ın en güçlü denizcilik hanedanları olan Alafouzos ve Martinos ailelerinin kontrolündeki Kyklades Maritime Corporation ve Thenamaris Ships Management şirketleri bulunuyor.

Türkiye'nin ambargo kararından önce (Ekim 2022 - Mayıs 2024) bu iki Yunan şirketi, Türkiye'den İsrail'e giden petrolün yalnızca yüzde 21,82'sini taşıyordu. Ancak ambargonun devreye girdiği 2 Mayıs 2024'ten 1 Aralık 2025'e kadar olan süreçte, bu oran şok edici bir şekilde yüzde 91,23'e fırladı.

Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattı üzerinden gelen yaklaşık 47 milyon varil petrol, bu gölge filo aracılığıyla gizlice İsrail'e kaçırıldı ve İsrail savaş uçakları ile tankları için jet yakıtına dönüştürüldü.

İSRAİL’E SİLAH HATTI DA DEVREDEYDİ

Yunanistan'ın İsrail rejimine desteği sadece enerjiyle sınırlı kalmadı.

2025 yılı içinde, Yunanistan yönetimindeki Contship Era, Marla Bull, Jamaica ve Zim America adlı gemiler, İsrail'in en büyük silah üreticisi olan Elbit Systems için en az 13 kez gizli askeri kargo taşıdı.

Bu ölümcül kargoların içinde makineli tüfek parçaları ve tonlarca mühimmat yer alıyordu.

Batı'nın çifte standardı burada da kendini gösterdi. Middle East Eye'nin haberine göre, Avrupa'nın göbeğinden kalkan gemiler, uluslararası hukuku çiğneyerek bir soykırım ordusunu silahlandırmaya devam etti.

“İSRAİL’İN HİZMETÇİSİ” SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

İsrail'in kömürle çalışan iki elektrik santralini ayakta tutmak için de aynı taktik kullanıldı. Ekim 2023 ile Şubat 2026 arasında Güney Afrika'dan İsrail'e 751 bin tonluk 8 gizli kömür sevkiyatı yapıldı.

Bu kirli ticaretin baş aktörlerinden biri olan Panathinaikos futbol kulübünün milyarder sahibi Giannis Alafouzos'un, yakın zamanda ABD'li yetkililerle "küresel enerji güvenliği ve tedarik zinciri" kılıfı altında gizli görüşmeler yapması, meselenin arkasındaki küresel desteği de gözler önüne serdi.

Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis'in kendi ülkesini İsrail'in "uydusu" ve "hizmetçisi" olarak tanımlaması ise bu acı tablonun en net itirafı oldu.

LİMAN İŞÇİLERİ MÜHİMMAT GEMİLERİNİ YÜKLEMEYİ REDDETTİ

Yunanistan ve Fransa'daki liman işçileri ise, İsrail'e giden mühimmat gemilerini yüklemeyi reddetti.

Ancak Yunan sendika lideri Markos Bekris'in bu dayanışma eylemi nedeniyle yargılanması, Avrupa'nın insan hakları konusundaki ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Uluslararası aktivistler ve sivil toplum kuruluşları, "gölge filonun" sahiplerinden hesap sorulması için çağrı yapıyor.