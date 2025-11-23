Abone ol: Google News

Cristiano Ronaldo'dan harika röveşata golü!

Al Nassr'da forma giyen 40 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Rolando, 2018 yılında attığı bir golün benzerini bir kez daha tekrarladı.

Yayınlama Tarihi: 23.11.2025 23:00
  • Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla Al Khaleej'e karşı oynanan maçta röveşata golü attı.
  • 40 yaşındaki yıldız, bu müsabakada kariyerinin 954. golünü kaydetti.
  • Bu gol, 2018'de Real Madrid'de Juventus'a attığı golü hatırlattı.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 9. haftasında Al Nassr, sahasında Al Khaleej'i konuk etti.

Karşılaşmayı Al Nassr 4-1'lik skorla mağlup etti. Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Joao Felix, 42. dakikada Wesley, 77. dakikada Sadio Mane ve 90+6'da Cristiano Ronaldo kaydetti.

954. GOLÜNÜ RÖVEŞATAYLA ATTI

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, bu müsabakada muhteşem bir gole imza attı.

Maçta 90+6. dakika oynanırken sağ kanattan yapılan ortaya yaptığı röveşata vuruşla ağları havalandıran Ronaldo, kariyerinin 954. golünü kaydetti.

EFSANE GOLÜNÜ HATIRLATTI

Bu gol, 40 yaşındaki Portekizli yıldızın 3 Nisan 2018 tarihinde Real Madrid forması giyerken, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Juventus'a attığı golü hatırlattı.

(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.)

