Cristiano Ronaldo'dan harika röveşata golü! Al Nassr'da forma giyen 40 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Rolando, 2018 yılında attığı bir golün benzerini bir kez daha tekrarladı.

Göster Hızlı Özet Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla Al Khaleej'e karşı oynanan maçta röveşata golü attı.

40 yaşındaki yıldız, bu müsabakada kariyerinin 954. golünü kaydetti.

Bu gol, 2018'de Real Madrid'de Juventus'a attığı golü hatırlattı. Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 9. haftasında Al Nassr, sahasında Al Khaleej'i konuk etti. Karşılaşmayı Al Nassr 4-1'lik skorla mağlup etti. Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Joao Felix, 42. dakikada Wesley, 77. dakikada Sadio Mane ve 90+6'da Cristiano Ronaldo kaydetti. 954. GOLÜNÜ RÖVEŞATAYLA ATTI Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, bu müsabakada muhteşem bir gole imza attı. Maçta 90+6. dakika oynanırken sağ kanattan yapılan ortaya yaptığı röveşata vuruşla ağları havalandıran Ronaldo, kariyerinin 954. golünü kaydetti. EFSANE GOLÜNÜ HATIRLATTI Bu gol, 40 yaşındaki Portekizli yıldızın 3 Nisan 2018 tarihinde Real Madrid forması giyerken, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Juventus'a attığı golü hatırlattı. (Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.)

