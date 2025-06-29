Cristiano Ronaldo'dan Suudi Arabistan Ligi'ne övgüler

Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren ve 2 buçuk sezondur Al Nassr formasını giyen Cristiano Ronaldo, önemli açıklamalara imza attı.

40 yaşındaki yıldız isim, Suudi Arabistan Ligi'nin ilk 5 lig arasında olduğunu düşündüğünü söyledi.

"İLK 5 LİG ARASINDA OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

Kulüp sosyal medya hesabına konuşan Portekizli yıldız, şu şekilde konuştu:

Hala lig olarak gelişiyoruz. Ama şimdiden ilk 5 lig arasında olduğumuzu düşünüyorum. Gelişmeye devam edeceğiz. Mutluyum, çünkü çok yarışmacı bir ligde olduğumu biliyorum. Suudi liginde oynamamış olanlar ya da futboldan anlamayanlar bu ligin ilk 5'te olmadığını söylüyor. Bu düşünceme yüzde yüz inanıyorum. Bu ligde oynayanlar neden bahsettiğimi anlıyor. Bu yüzden kalmak istedim.