Cristophe Galtier'den "ırkçılık" yanıtı PSG teknik direktörü Cristophe Galtier, hakkındaki "ırkçılık" iddiaları hakkında ilk açıklamasında; "Zor günlerdi, çıkan iddialar sonrasında şoka uğradım" dedi.

Fransa Ligue 1'in 31. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren bir mücadele oynanacak. 69 puanla zirvede yer alan lider Paris Saint-Germain ile 63 puanlı lig ikincisi Lens kozlarını paylaşacak.

Parc des Prices'da yapılacak maç öncesinde Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, hakkındaki ırkçı ve ayrımcı iddiaları sonrası ilk kez açıklama yaptı.

"Zor günlerdi, çıkan iddialar sonrasında şoka uğradım"

Fransız teknik adam, şunları söyledi:

"Zor günlerdi, çıkan iddialar sonrasında şoka uğradım. Bu sebeple de işime sığındım ve takımımla çalıştım sadece, takımla çalışmak bana iyi geldi. Hakkımda söylenenler, söylediğim iddia edilen sözler karşısında büyük bir şok yaşadım. Ben sosyal konutlarda, banliyöde, kültürel bir zenginlik içinde din, renk, kök ayrımı yapmadan diğerine daima saygı ile yaklaşan bir yapı içinde büyüdüm. Tüm hayatımı başkalarıyla birlikte huzurlu ve paylaşarak yaşadım. İsmimin ve ailemin bu şekilde kirletilmesini kabul edemem."

L'Equipe muhabirinin "Christophe, bu olayla bir intikamın kurbanı olduğunuzu düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Bu soruya cevap vermeyeceğim. Teşekkür ediyorum. İyi günler." cevabıyla basın toplantısını hızlıca noktaladı.

Neler olmuştu?

Eski Nice Futbol Direktörü Julien Fournier, geçen sezon sonunda yönetimine gönderdiği bir e-postada, o zamanlar Nice'in teknik direktörü olan Cristophe Galtier'i ırkçı sözler söylemekle suçladı.

Bu gelişme Fransa'da şok etkisi yarattı.

"Bu kadar siyahi ve Müslüman aynı takımda olmaz"

Cristophe Galtier tarafından geçen sezon Nice'in genel müdürü Dave Brailsford'a gönderilen e-postada, şu ifadelerin kullanıldığı öne sürülmüştü: