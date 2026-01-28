Daniel Güiza 45 yaşında yeni takımına imzayı attı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İspanya futbolunun simge isimlerinden eski Fenerbahçeli futbolcu Daniel Güiza, 45 yaşında bir transfer daha yaptı...

Tecrübeli golcü, Jerez Industrial ile sözleşme imzalayarak profesyonel kariyerine doğduğu kente yakın bir noktada devam etme kararı aldı.

İspanya 7. ligde üst sıraları zorlayan Jerez Industrial, sezonun son bölümünde hedefini netleştirmiş durumda.

7. LİG EKİBİNE İMZA ATTI

Amaç, 6. lige yükselme play-off hattında kalıcı olmak. Güiza’nın gelişi, bu hedef doğrultusunda atılan en dikkat çekici adım olarak görülüyor.

Güiza’nın hikayesi Cadiz bölgesindeki birçok genç futbolcunun hayalini yansıtıyor. Futbola Xerez CD altyapısında başladı.

Ardından Mallorca, Getafe ve Recreativo de Huelva gibi La Liga ekiplerinde forma giydi.

BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYOR

İspanya dışında ise Fenerbahçe ve Cerro Porteno deneyimleri yaşadı.

Yıllar sonra Cadiz’e dönüşü de unutulmaz anlara sahne oldu.

Attığı kritik golle takımını İkinci Lig’e taşıdı.

Sonraki süreçte Atletico Sanluqueno, Rota ve Rotena gibi bölge futbolunun önemli temsilcilerinde görev aldı.