Vincenzo Montella'nın balık ekmek keyfi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yanına oğlunu da alarak İstanbul Eminönü'nde balık ekmek keyfi yaptı...

Şehirde günlük yaşamın içine karışan Montella, bölgedeki vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İtalyan teknik adam, Eminönü gezisi sırasında sade ve rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

OĞLUNU DA YANINA ALDI: BALIK EKMEK KEYFİ YAPTI

Montella'nın, İstanbul’un simgelerinden biri olan balık ekmeği tercih etmesi 'bizden biri' yorumlarını yaptırdı.

Montella’nın halk arasındaki görüntüleri, sosyal medyada da kısa sürede paylaşıldı.