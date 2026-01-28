Abone ol: Google News

Vincenzo Montella'nın balık ekmek keyfi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Eminönü'nde balık ekmek yerken görüntülendi. Montella, bölgedeki vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 28.01.2026 10:49
  • A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Eminönü'nde balık ekmek yerken görüntülendi.
  • Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Montella, sade ve rahat tavırlarıyla dikkat çekti.
  • İstanbul'un simgelerinden balık ekmeği tercih etmesi, "bizden biri" yorumlarına neden oldu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yanına oğlunu da alarak İstanbul Eminönü'nde balık ekmek keyfi yaptı...

Şehirde günlük yaşamın içine karışan Montella, bölgedeki vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İtalyan teknik adam, Eminönü gezisi sırasında sade ve rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

OĞLUNU DA YANINA ALDI: BALIK EKMEK KEYFİ YAPTI 

Montella'nın, İstanbul’un simgelerinden biri olan balık ekmeği tercih etmesi 'bizden biri' yorumlarını yaptırdı.

Montella’nın halk arasındaki görüntüleri, sosyal medyada da kısa sürede paylaşıldı.

Eshspor Haberleri