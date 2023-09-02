Dayot Upamecano'nun evi soyuldu Bundesliga ekibi Bayern Münih'in stoper oyuncusu Dayot Upamecano'nun Fransa'daki evine hırsız girdi.

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Bundesliga'da 2023-2024 sezonuna iyi bir başlangıç yapan ve Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi olan Alman devi Bayern Münih'in 24 yaşındaki savunma oyuncusu Dayot Upamecano, büyük bir talihsizlik yaşadı.

2021-2022 sezonunda Leipzig'den 42.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Upamecano'nun evine hırsız girdi.

Kardeşine ait eşyalar çalındı

Le Parisien'in haberine göre; Fransız savunmacının ülkesindeki evi soyuldu.

Habere göre; yıldız ismin evine kimliği belirsiz 3 adam girdi. Zorla eve giren hırsızların, oyuncunun kardeşine ait birçok değerli eşyayı alarak evden uzaklaştığı aktarıldı.

İki şüpheli gözaltında

Ayrıca, Dayot Upamecano'nun soygun sırasında evde olmadığı kaydedildi. Öte yandan olaya karışan iki şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Birçok ismin evine hırsız girmişti

Yaşanan bu olayın ardından ise geçmiş dönemlerde Avrupa'da yaşanan hırsızlık olayları akıllara geldi.

Daha önce Paris Saint Germain'in kalecisi Gianluigi Donnarumma, bir dönemler ismi Süper Lig kulüpleriyle anılan forvet oyuncusu Eran Zahavi, Real Madrid'in yıldızı Rodrygo ve kariyerini Avustralya Ligi ekiplerinden Melbourne City'de sürdüren Tolgay Arslan'ın evine hırsız girmişti.