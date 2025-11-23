Abone ol: Google News

Deniz Gül golünü attı: Porto turladı

Porto, Portekiz Kupası 4. turunda konuk ettiği Sintrense'yi 3-0 yendi. Porto'ya galibiyeti getiren gollerden birini milli futbolcumuz Deniz Gül kaydetti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 23.11.2025 04:10
Deniz Gül golünü attı: Porto turladı
  • Porto, Sintrense'yi 3-0 yenerek Portekiz Kupası'nda bir üst tura çıktı.
  • Golleri Borja Sainz, Deniz Gül ve Rodrigo Mora attı.
  • Deniz Gül, 46. dakikada oyuna girerek bir gol kaydetti ve Porto tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Portekiz Kupası 4. turunda Porto, Sintrense'yi ağırladı.

Mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başaran Porto, bir üst tura yükseldi.

DENİZ GÜL GOLÜNÜ ATTI

Porto'nun gollerini Borja Sainz, Deniz Gül ve Rodrigo Mora attı.

Milli futbolcumuz Deniz Gül, 46. dakikada oyuna girdi.

Karşılaşmanın ardından Porto'nun sosyal medya hesaplarından Deniz Gül paylaşımı yapıldı.

Eshspor Haberleri