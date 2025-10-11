Dünya Kupası elemeleri maçında elektrikler kesildi: Maç 1 saat boyunca durdu

2026 FIFA Dünya Kupası Kuzey / Orta Amerika Elemeleri Final Turu C Grubu 3. hafta maçında Nikaragua - Haiti karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada yaşanan bir olay ise maçın önüne geçti.

STADYUMDA ELEKTRİKLER KESİLDİ

Mücadelenin 28. dakikasında yoğun yağmur sebebiyle Estadio Nacional de Futbol'da ışıklar kapandı.

Stadyumdaki teknik arıza 1 saat sonra son buldu ve Haiti deplasmanda rakibini 3-0 mağlup ederek C Grubu'nda lider konuma oturdu.

MAÇ 1 SAAT DURDU

5 puanı bulunan Haiti'yi Honduras aynı puanla takip ediyor.

Grubun bir diğer ekibi olan Kosta Rika 3 puanla 3. sırada yer alırken ve son sırada ise 1 puanla Nikaragua bulunuyor.