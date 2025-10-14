Dünyada gündem olan maç: Tam 66 gol atıldı!

Dünya futbolunda zaman zaman öyle maçlar oynanıyor ki ortaya çıkan sonuçlar şaşkına çeviren türden.

İşte onlardan biri son olarak Almanya'da yaşandı.

Almanya'da Hamburg bölgesindeki amatör ligde Mesopotamien 2, ligin 9. haftasında Moorburg'u konuk etti.

KARŞILAŞMA 66-0 BİTTİ

Maça 7 kişi çıkan Moorburg takımına karşı Mesopotamien 2, maçı 66-0 kazandı.

Ev sahibi ekipte Türk futbolcu Ömer Yıldırım, 17 gol attı.

TÜRK OYUNCU YILDIRIM 17 GOL ATTI

Ömer Yıldırım'ın yanı sıra Ibrahim Chaaban 9, Razak Mako Alassani 4, Walid Chaaban 2, Hicham El Youbi 4, Jaan Garip De Sousa Baptista 1, Radouan Troudi 10, Luka Milan Makocevic 7, Patrick Stritzki 1, Gabriel Çakır 3 gol atarken, 9 kez Moorgburglu oyuncular kendi kalesine gol attı.

RAKİPTEN 9 KİŞİ, TOPU KENDİ AĞLARINA GÖNDERDİ

Mesopotamien 2, 3 puanı silinmesine rağmen 24 puanla zirvede yer aldı.

Moorburg puansız şekilde ligin dibine demir attı.