Enes Ünal sahneye çıktı! Bournemouth ile West Ham United berabere kaldı

- Bournemouth ile West Ham United, Premier Lig mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.
- Enes Ünal, sakatlıktan dönüp 81. dakikada beraberlik golünü attı.
- West Ham, yeni menajeri ile puanını 11'e çıkarırken, Bournemouth ise 19 puana yükseldi.
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Bournemouth ile West Ham United karşı karşıya geldi.
Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.
BİR PUANI ENES GETİRDİ
Başkent ekibinin Callum Wilson'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadığı mücadelede Bournemouth, Marcus Tavernier ile farkı bire indirdi.
Uzun süren sakatlık döneminin ardından 80. dakikada oyuna giren milli futbolcu Enes Ünal, 81. dakikada takımına beraberliği ve bir puanı getiren golü kaydetti.
LİGDEKİ DURUM
Yeni menajeri Nuno Espirito Santo ile son 3 maçını kaybetmeyen West Ham, puanını 11'e çıkardı. 2 maç aradan sonra puan alan Bournemouth ise 19 puana yükseldi.
West Ham, gelecek hafta Liverpool'u konuk edecek. Bournemouth ise Sunderland deplasmanına gidecek.