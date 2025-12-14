Fenerbahçe'de ilk hedef Sörloth: Simeone oyuncu hakkında konuştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Transfer dönemi hızlı başladı...

Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk transfer dönemini yaşamaya hazırlanan Saadettin Saran, ilk icraatını çok önemli bir isimle gerçekleştirmek istiyor.

GÜNDEM YILDIZ İSİM

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem Alexander Sörloth.

SARAN'IN HAYALİ

Yaklaşık 1.5 sene önce Villarreal'den 32 milyon euro karşılığında Atletico'nun yolunu tutan Sörloth için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak olan yönetim, piyasa değeri olan 20 milyon euroyu ödemeye hazır bir durumda.

İspanyol ekibinde hamle oyuncusu olarak görev yapan 30 yaşındaki futbolcunun tutumu transferi belirleyecek.

SİMEONE KONUŞTU

La Liga'nın 17. haftasında Atletico Madrid sahasında Valencia'yı 2-1 yendi ve 2 maç sonra kazandı.

Maça ilk 11'de başlayan Sörloth, takımının 3. golünü atsa da VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Valencia maçının ardından basın toplanısında açıklamalarda bulundu. Simeone, Fenerbahçe'yle anılan Sörloth hakkında da konuştu.

"BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

Arjantinli çalıştırıcı, Morveçli golcü için, "Onu hem insan olarak hem de futbolcu olarak çok seviyoruz. Bizim için çok önemli; sahip olduğumuz diğer herkesten farklı." dedi.

Simeone, "Sörloth bizim için çok önemli bir oyuncu." dedi.

30 yaşındaki futbolcu, Atletico Madrid kariyerinde ikinci kez bir maçı 90 dakika oynadı.

SÜPER LİG'E AŞİNA

30 yaşındaki deneyimli golcü Alexander Sörloth, Süper Lig'e yabancı değil.

Norveçli yıldız oyuncu 2019-2020 sezonunda Crystal Palace'tan kiralık olarak Trabzonspor'a gelirken, oynadığı bir sezonda hafızalarda iz bıraktı.

Bordo-mavili ekipte, 49 maçta 33 gol atıp, 11 asist üreten Sörloth, Norveç Milli Takım formasını da 68 kez terletti.

8 MİLYON EURO KAZANIYOR

Norveçli futbolcu Atletico Madrid'de bonus ve vergiler dahil 8.2 milyon euro kazanıyor.

Oyuncuyu ikna etmek için Sörloth'a kazandığı ücretin daha yükseğini teklif edecek olan sarı-lacivertliler senelik çift hanelere çıkacak.