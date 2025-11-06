Abone ol: Google News

Galatasaray'ın gündemine gelmişti: Lookman saha kenarında hocasıyla birbirine girdi!

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Marsilya-Atalanta maçı çok konuşulacak anlara sahne oldu. Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan yıldız oyuncu, teknik direktörüyle kavga ederek mücadelenin önüne geçti.

Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 11:55
  • Şampiyonlar Ligi'nde Marsilya-Atalanta maçı, Ademola Lookman'ın teknik direktörü Ivan Juric ile kavga etmesiyle dikkat çekti.
  • Atalanta'nın 1-0 kazandığı maçta, Lookman 75. dakikada oyundan çıkarılınca sahada gerginlik yaşandı.
  • Lookman'ın adı uzun süredir Galatasaray ile anılırken, bu gerilim transfer söylentilerini güçlendirdi.

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Olympique Marsilya sahasında Atalanta ile karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip, 1-0 kazandı.

0-0 devam eden mücadelenin 75. dakikasında Atalanta teknik direktörü Ivan Juric, Ademola Lookman'ı oyundan aldı.

OYUNDAN ÇIKTI: HOCASIYLA KAPIŞTI

Nijeryalı oyuncu, ağır hareketlerle yedek kulübesine doğru gelerek oyundan çıktı.

Saha kenarından Ivan Juric'in bir şeyler söylediği Lookman, hocasına cevap vermedi.

50 yaşındaki teknik adam, bunun üzerine çok sinirlenerek oyuncusunun kolundan çekip tepki gösterdi.

ADI GALATASARAY İLE ANILIYORDU

Nijeryalı oyuncu, önce Juric'i itti, ardından üzerine yürümek istedi ancak Atalanta teknik heyeti araya girerek ortamı sakinleştirdi.

Lookman'ın adı uzun süredir Galatasaray ile anılıyor, hatta transfer için Osimhen'in de devrede olduğu iddia ediliyordu.

