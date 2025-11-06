Galatasaray'ın gündemine gelmişti: Lookman saha kenarında hocasıyla birbirine girdi!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Olympique Marsilya sahasında Atalanta ile karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip, 1-0 kazandı.

0-0 devam eden mücadelenin 75. dakikasında Atalanta teknik direktörü Ivan Juric, Ademola Lookman'ı oyundan aldı.

OYUNDAN ÇIKTI: HOCASIYLA KAPIŞTI

Nijeryalı oyuncu, ağır hareketlerle yedek kulübesine doğru gelerek oyundan çıktı.

Saha kenarından Ivan Juric'in bir şeyler söylediği Lookman, hocasına cevap vermedi.

50 yaşındaki teknik adam, bunun üzerine çok sinirlenerek oyuncusunun kolundan çekip tepki gösterdi.

ADI GALATASARAY İLE ANILIYORDU

Nijeryalı oyuncu, önce Juric'i itti, ardından üzerine yürümek istedi ancak Atalanta teknik heyeti araya girerek ortamı sakinleştirdi.

Lookman'ın adı uzun süredir Galatasaray ile anılıyor, hatta transfer için Osimhen'in de devrede olduğu iddia ediliyordu.