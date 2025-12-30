2025 yılının en pahalı transferleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Alexander Isak, Florian Wirtz ve Hugo Ekitike'yi kadrosuna katan İngiltere ekibi Liverpool, 2025'in en fazla ses getiren transferlerini yaptı.

Galatasaray'ın Napoli'den transfer ettiği Nijeryalı Victor Osimhen'in imzası ise futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

İngiltere temsilcileri Arsenal ve Manchester United da 2025'te büyük harcama yapan takımlar arasında yer aldı.

LIVERPOOL 500 MİLYON EUROYA YAKIN BONSERVİS ÖDEDİ

Transfermarkt verilerine göre özellikle hücum hattına yaptığı takviyelerle dikkati çeken Liverpool'un kasasından 482,9 milyon euro bonservis bedeli çıktı.

"Kırmızılar", Newcastle United'dan İsveçli santrfor Isak'ı 145, Bayer Leverkusen'den Alman hücumcu orta saha oyuncusu Wirtz'i 125 ve Eintracht Frankfurt'tan Fransız forvet Ekitike'yi 95 milyon euroya transfer etti.

Isak, aynı zamanda 2025 yılının en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti.

Bournemouth'tan Macar Milos Kerkez (46,9 milyon euro), Bayer Leverkusen'den Hollandalı Jeremie Frimpong (40 milyon euro) ve Parma'dan İtalyan Giovanni Leoni (31 milyon euro), Liverpool'un renklerine bağladığı diğer isimler oldu.

GALATASARAY'DAN OSIMHEN TRANSFERİ

Galatasaray, yaz transfer döneminde Nijeryalı Victor Osimhen'i transfer ederek Türk futbolunun bonservis rekorunu kırdı.

Sarı-kırmızılılar, öncelikle bir sezonluğuna Napoli'den kiraladığı Osimhen'i 75 milyon euro ödeyerek bonservisiyle kadrosuna kattı.

Forvet hattını Osimhen ile güçlendiren Galatasaray, yüksek bonservisli Wilfried Singo ve Uğurcan Çakır transferleriyle de gündeme geldi.

ARSENAL VE MANCHESTER UNITED KESENİN AĞZINI AÇTI

Arsenal ve Manchester United, 2025'te en fazla transfer harcaması yapan kulüplerden oldu.

Yaz transfer döneminde 293,5 milyon euro harcayan Arsenal, Martin Zubimendi, Eberechi Eze, Viktor Gyökeres, Noni Madueke, Cristhian Mosquera ve Christian Norgaard gibi oyuncuları renklerine bağladı.

Manchester United ise Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha ve Senne Lammens gibi transferler için 250 milyon euro harcadı.

2025'TE EN FAZLA BONSERVİS BEDELİ ÖDENEN 10 FUTBOLCU

1. Alexander Isak - Liverpool - 145 milyon euro

2. Florian Wirtz - Liverpool - 125 milyon euro

3. Hugo Ekitike - Liverpool - 95 milyon euro

4. Benjamin Sesko - Manchester United - 76.5 milyon euro

5. Victor Osimhen - Galatasaray - 75 milyon euro

6. Nick Woltemade - Newcastle United - 75 milyon euro

7. Bryan Mbeumo - Manchester United - 75 milyon euro

8. Matheus Cunha - Manchester United - 74.2 milyon euro

9. Martin Zubimendi - Arsenal - 70 milyon euro

10. Luis Diaz - Bayern Münih - 70 milyon euro