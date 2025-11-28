Gerard Pique, dünyaca ünlü üniversitede ders verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Barcelona'da iz bırakan isimlerden biri olan savunmacı Gerard Pique, dünyaca ünlü üniversite Harvard'da ders verdi...

Genellikle yeşil sahalarda görmeye alışık olduğumuz Pique, Boston’daki Harvard Business School’da bu hafta ilk kez konuk öğretim görevlisi olarak sahne aldı.

DÜNYACA ÜNLÜ ÜNİVERSİTEDE TANIDIK İSİM

MBA öğrencilerinin aldığı spor işletmeciliği dersinde Kings League’i bir vaka çalışması üzerinden değerlendirdi.

Sınıfta işlenen konu, Kings League’in sosyal medya dili, izleyiciyle kurduğu yakın bağ ve alışılmadık rekabet yapısı sayesinde kısa sürede dikkat çeken bir spor eğlencesi ürününe dönüşmesine odaklandı.

KURDUĞU LİG FORMATI GİDEREK BÜYÜDÜ

Öte yandan Pique’nin kurduğu lig, 1 Ocak 2023’te ilk maçlarını oynadı.

O tarihten bu yana İspanya ve Meksika’da erkek ve kadın ligleri kuruldu, ayrıca Brezilya, Fransa, İtalya, Almanya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da erkek ligleri yayılmaya başladı.

Suni çimde oynanan 7 kişilik bu format ilk tam mali yılını 20 milyon euro ciroyla kapattı.

Pique, Harvard’ın Kings League’i incelemesi için “Yaptığımız işin etkisine dair önemli bir doğrulama” yorumu yaptı.