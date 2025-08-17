Guardiola’dan Galatasaray ve Ederson açıklaması

Premier Lig’in açılış haftasında deplasmanda Wolves’u 4-0 yenen City’de goller Erling Haaland (2), Reijnders ve Cherki’den geldi. Galatasaray ile transfer görüşmelerinde bulunduğu için maç kadrosunda yer almayan Ederson’un yerine kaleyi yeni transfer James Trafford korudu.

"TRANSFERİ HAKKINDA BİLGİM YOK"

Maç sonrası Ederson’un transfer durumu ile ilgili soruya yanıt veren Guardiola, şunları söyledi: