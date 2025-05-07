Harry Kane, rekorlarını şampiyonlukla taçlandırdı

AA & Ensonhaber

Altyapısından yetiştiği Tottenham'da geçirdiği kupasız yılların ardından 2023'te Almanya'nın kupa canavarı Bayern Münih'e transfer olan Harry Kane, profesyonel kariyerindeki 15. sezonda ilk kupasını kazandı.

Etkileyici performansının yanına Bundesliga şampiyonluğu ekleyen Kane, bu sezon Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 44 maça çıktı ve 36 gol, 12 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağladı.

ALMANYA'DA İLK SEZON KUPASIZ GEÇTİ

İngiltere'den 2023'te ayrılarak Almanya'nın yolunu tutan 31 yaşındaki Kane, Bayern Münih'te ilk sezonunu kupasız kapattı.

Bavyera ekibi, Kane'in üst üste ikinci kez gol krallığına yaklaştığı Bundesliga'daki ikinci sezonunda ise bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bayern Münih, lig şampiyonluğunun dışında mücadele ettiği diğer iki kulvarda havlu attı.

Bu sezon Almanya Kupası son 16 turunda Bayer Leverkusen'e kaybeden Münih ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ise Inter'e elendi.

60 MAÇTA 60 GOLE ULAŞAN İLK OYUNCU

Bayern Münih'in yıldızı Harry Kane, Bundesliga'da 60 gole en kısa sürede ulaşan oyuncu oldu.

Tecrübeli forvet, ligde çıktığı 60 karşılaşmada 60 gole ulaşmayı başardı.

Takımıyla ilk 50 karşılaşmada 55 gol atan İngiliz santrfor, daha önce de Erling Haaland'a ait Bundesliga'da ilk 50 maçta en fazla gol atan oyuncu rekorunu ele geçirmişti. Haaland, Bundesliga'da 50 maçta 50 gol kaydetmişti.

Kane, Bayern Münih kariyerinde çıktığı 89 maçta 80 gol ve 24 asist üretti.

KUPASIZ GEÇEN TOTTENHAM YILLARI

Kane, altyapısına 2004'te girdiği Tottenham ile 2010'da profesyonel sözleşme imzaladı.

Tottenham'da sahaya çıktığı 435 maçta 280 gol atma başarısı gösteren yıldız oyuncu, futbol dünyasında adını en etkili santrforlar arasına yazdırdı.

Kane, etkileyici performansına rağmen 2008 İngiltere Lig Kupası'ndan bu yana kupa sevinci yaşayamayan Tottenham'ın makus talihini değiştiremedi.

Golcü futbolcu, kariyerinin başlarında kiralık olarak top koşturduğu Leyton Orient, Milwall, Norwich City ve Leicester City'de de kupa sevinci yaşayamadı.

TOTTENHAM'DA ÜÇ KEZ FİNAL KAYBETTİ

İngilizlerin gol makinesi Harry Kane, Tottenham formasıyla üç kez kupa finali kaybetti.

Tottenham, Kane'in oynadığı dönemde 2014-2015 sezonunda Chelsea, 2020-2021 sezonunda Manchester City'ye İngiltere Lig Kupası finalinde yenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu finalini Liverpool'a kaybeden Londra ekibi, Premier Lig'de ise 2016-2017 sezonunu ikinci sırada tamamlayarak şampiyonluğun bir adım uzağında kaldı.

MİLLİ TAKIMDA KUPASI YOK

İngiltere Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu Kane, milli takımda kupa kazanma başarısı gösteremedi.

Harry Kane, 105 maçta 71 gol attığı milli formayla iki kez final oynamasına rağmen mutlu sona ulaşamadı.

Kane'in forma giydiği dönemde 2020 Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'ya yenilen İngiltere, 2024 Avrupa Şampiyonası finalinde ise İspanya'ya kaybetti.

ALTIN AYAKKABI KAZANDI, 9. KEZ GOL KRALLIĞININ EŞİNDE

Geçen sezon Avrupa liglerinin en skoreri olarak Altın Ayakkabı kazanan Kane, kariyerinde 9. kez gol krallığı yaşamak için gün sayıyor.

İngiltere Premier Lig'de 2015-2016, 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında gol krallığına ulaşan tecrübeli oyuncu, milli takım formasıyla 2018 FIFA Dünya Kupası, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda en çok gol atan futbolcu oldu.

Kane, Bayern Münih formasıyla ise geçen sezon Bundesliga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en skorer ismi olmayı başardı.

İngiliz futbolcu, Bundesliga'da bu sezon da gol krallığına en yakın isim olarak dikkati çekiyor. Ligde rakip fileleri 24 kez havalandıran Kane, Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy ve Bayer Leverkusen'den Patrik Schick'in (19'ar gol) önünde gol krallığı yarışında bitime iki hafta kala zirvede bulunuyor.