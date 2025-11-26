Abone ol: Google News

Hull City, Ipswich Town'a yenildi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sahasında Ipswich Town'a 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 26.11.2025 08:51
Hull City, Ipswich Town'a yenildi
  • Hull City, evinde Ipswich Town'a 2-0 yenildi.
  • Ipswich'in gollerini Marcelino Nunez ve Chuba Akpom attı.
  • Hull City, bu yenilgiyle 26 puanla 8. sıraya geriledi.

İngiltere Championship'in 17. haftasında Ipswich Town, deplasmanda Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye konuk oldu.

MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ipswich, 2-0 kazanmayı başardı.

Ipswich'e galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Marcelino Nunez ve 73. dakikada Chuba Akpom attı.

HULL CITY, ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ KAYBETTİ

Bu sonuçla birlikte ev sahibi Hull City, üst üste ikinci yenilgisini aldı ve 26 puanla 8. sırada konumlandı. Ipswich ise 27 puanla 4. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Ipswich, Oxford'a konuk olacak. Hull City, Stoke City'ye konuk olacak.

Eshspor Haberleri