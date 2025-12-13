Hull City, Millwall'a üç attı! Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in 21. haftasında Millwall'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Hull City, Millwall'ı 3-1 mağlup ederek puanını 34'e yükseltti.

Hull City'nin gollerini Kyle Joseph ve Oliver McBurnie attı.

Milwall, maçın büyük bölümünü 10 kişi tamamlarken tek golünü Aidomo Emakhu ile buldu. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. İngiltere Championship'te 21. hafta maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Millwall deplasmanına konuk oldu. Sergej Jakirovic yönetimindeki Hull City, maçı 3-1'lik skorla kazandı. Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 6 ve 13. dakikada Kyle Joseph, 88. dakikada Oliver McBurnie kaydetti. Milwall, 76. dakikada Femi Azeez'in atılmasının ardından 10 kişi kaldığı maçta tek golünü 80. dakikada Aidomo Emakhu ile buldu. AMIR VE AKINTOLA OYNADI Hull City'de Beşiktaş'tan kiralanan Amir Hadziahmetovic maça ilk 11'de başladı ve 74 dakika sahada kaldı. Türkiye'den tanıdığımız Babajide Akintola, 73. dakikada oyuna dahil oldu. LİGDEKİ DURUM Bu galibiyetin ardından üst sıralardaki yerini kaybetmeyen Hull City puanını 34'e yükseltti. Milwall 35 puanda kaldı. İngiltere Championship'te bir sonraki hafta maçında Hull City, West Bromwich Albion'ı ağırlayacak. Eshspor Haberleri Radomir Djalovic: Oyuncularım sahaya karakterlerini koydular

