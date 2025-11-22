Hull City, Queens Park Rangers'a kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İngiltere Championship Ligi'nde 16. hafta maçında Queens Park Rangers, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'yi ağırladı.

Loftus Road'da oynanan mücadeleyi QPR 3-2 kazandı.

Queens Park Rangers'a galibiyeti getiren golleri Ilias Chair, James Dunne ve Rumarn Burrell kaydetti. Hull City'nin golleri ise Joe Gelhardt ve Enis Destan'dan geldi.

HULL CITY, 25 PUANDA KALDI

Bu sonuçla birlikte Hull City ligde 25 puanda kalırken QPR, puanını 22 yaptı.

Hull City, ligin gelecek haftasında Ipswich Town'u konuk edecek. QPR ise deplasmanda Blackburn ile karşılaşacak.