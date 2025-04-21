Hull City’den Preston’a karşı kritik geri dönüş

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İngiltere Championship'te 44. hafta heyecanı yaşanırken, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, evinde konuk ettiği Preston North End karşısında sahadan 2-1’lik zaferle ayrıldı.

HULL CITY İKİNCİ YARI SKORU DEĞİŞTİRDİ

Karşılaşmanın ilk golü 34. dakikada Preston adına Lewis Gibson’dan gelirken, Hull City ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline aldı. 50. dakikada kazandığı penaltıyı gole çeviren Joe Gelhardt, skora dengeyi getirdi. Golcü oyuncu 67. dakikada bir kez daha penaltı noktasına geçti ve bu fırsatı da değerlendirerek takımına galibiyeti getirdi.

Alınan bu kritik galibiyetle birlikte Hull City puanını 48’e çıkararak moral buldu. Preston ise 49 puanda kalarak üst sıralara yaklaşma şansını kaçırdı.