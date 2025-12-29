Inter, Atalanta'yı tek golle geçti

- Inter, Serie A deplasmanında Atalanta'yı 1-0 mağlup etti.
- Galibiyet golünü 65. dakikada Lautaro Martinez attı.
- Inter, 36 puanla liderliğini sürdürdü; Atalanta ise 22 puanda kaldı.
İtalya Serie A'da Atalanta ile Inter karşı karşıya geldi.
New Balance Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Inter 1-0'lık skorla kazandı.
Inter'e galibiyeti getiren golü 65. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.
HAKAN FORMA GİYDİ
Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
INTER, 2025'İ LİDER BİTİRDİ
Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Inter, 36 puanla 2025 yılını lider kapatmayı başardı.
2 maçlık galibiyet serisi sona eren Atalanta, 22 puanda kaldı.
Inter, 4 Ocak'ta Bologna'yı ağırlayacak. Atalanta ise 3 Ocak'ta Roma'yı konuk edecek.