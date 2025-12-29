Carlos Valderrama, Amed Sportif Faaliyetler - Iğdır FK maçında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1. Lig'in 19. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Iğdır FK karşı karşıya geldi.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Amed Sportif 3-0'lık skorla kazandı.

ÜÇ GOLLÜ GALİBİYET

Ev sahibi ekip, 44. dakikada Daniel Moreno Mosquera'nın golüyle öne geçti.

Mbaye Diagne 55. dakikada farkı ikiye çıkardı.

Daniel Moreno Mosquera, 76. dakikada ikinci kez sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi.

İKİ PENALTI KAÇTI

Amed Sportif, ilk yarıda Diagne, ikinci devrede ise Dia Sabia ile iki penaltıdan yararlanamadı.

LİDERLİK DEVAM ETTİ

1. Lig'de oynadığı son 5 maçta yenilmeyen ve 13 puan toplayan Amed, puanını 39'a çıkararak liderliğini korudu.

5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Iğdır FK, 30 puanda kaldı.

Amed Sportif, bir sonraki maçını 9 Ocak'ta Çorum FK ile evinde oynayacak. Iğdır FK ise 11 Ocak'ta Sarıyer deplasmanına gidecek.

VALDERRAMA MAÇI İZLEDİ

Öte yandan, Amed Sportif Faaliyetler'in maçtaki iki golünü kaydeden Daniel Moreno'nun kayınpederi dünyaca ünlü Kolombiyalı eski milli futbolcu Carlos Valderrama da karşılaşmayı izledi.

Valderrama, eşi, kızı ve torunlarıyla izlediği karşılaşmada damadının attığı gollerin sevincini yaşadı.