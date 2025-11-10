Inter, sahasında Lazio'yu yendi

- Inter, Serie A'nın 11. haftasında Lazio'yu 2-0 yendi.
- Lautaro Martinez ve Ange Yoan Bonny, Inter'e galibiyeti getiren golleri attı.
- Inter, liderlik koltuğuna oturdu ve Lazio'nun yenilmezlik serisini sonlandırdı.
İtalya Serie A'nın 11. hafta maçında Inter ile Lazio karşı karşıya geldi.
San Siro'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Inter, 2-0'lık skorla kazandı.
Inter'e galibiyeti getiren golleri, 3. dakikada Lautaro Martinez ile 62. dakikada Ange Yoan Bonny kaydetti.
INTER'DE GALİBİYET SERİSİ 3 OLDU
Inter'de mücadeleye ilk 11'de başlayan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, 81. dakikada oyundan alındı.
Lazio'nun 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Öte yandan Inter, galibiyet serisini üç maça çıkardı.
Bu sonucun ardından Inter, 24 puana yükselerek liderlik koltuğunda yer aldı. Lazio, 15 puanda kaldı.
Milli aranın ardından Inter, Milan'ı konuk edecek. Lazio, Lecce'yi ağırlayacak.