Inter’den 90’da darbe: Juventus direnemedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İtalya Ligi’nin 25. haftasında Inter ile Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Juventus kozlarını paylaştı.

INTER’DEN SON DAKİKADA GELEN GALİBİYET

İki kez geriye düştüğü karşılaşmada puan için mücadele eden Juventus, Inter’in üstünlüğüne engel olamadı ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Andrea Cambiaso (kendi kalesine), 76. dakikada Francesco Pio Esposito ve 90. dakikada Piotr Zielinski kaydetti.

Juventus'un golleri 26. dakikada Andrea Cambiaso ve 83. dkaikada Manuel Locatelli'den geldi.

KENAN YILDIZ 75 DAKİKA OYNADI

Konuk ekip Juventus'ta Pierre Kalulu, 42. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Juventus'ta maça ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, zaman zaman Inter savunmasına zor anlar yaşattı. Milli futbolcu, 75. dakikada yerini Jeremie Boga'ya bıraktı.

HAKAN ÇALHANOĞLU GERİ DÖNDÜ

Sakatlığının ardından maça yedek kulübesinden başlayan bir başka milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 54. dakikada Nicolo Barella'nın yerine oyuna dahil oldu ve kalan sürede forma giydi.

Hakan Çalhanoğlu çektiği şutlarla Juventus kalesinde tehlikeler yarattı ama gol bulamadı.

Bu galibiyetin ardından Inter puanını 61'e yükseltti. Juventus 46 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLARI

Juventus salı günü Galatasaray'ı ağırlayacak sonra ligde Como'yu konuk edecek.

Inter çarşamba günü Bodo-Glimt deplasmanına çıktıktan sonra Lecce'ye konuk olacak.