Liverpool, Ferdi'li Brighton'ı yenerek eledi

- Liverpool, FA Cup 4. Tur maçında Brighton & Hove Albion'u 3-0 yendi.
- Golleri Curtis Jones, Dominik Szoboszlai ve penaltıdan Muhammed Salah attı.
- Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika oynadı.
İngiltere'de FA Cup 4. Tur maçında Liverpool ile Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton & Hove Albion karşılaştı.
LİVERPOOL’DAN NET GALİBİYET
Mücadelede kazanan taraf 3-0'lık skorla ev sahibi Liverpool oldu.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Curtis Jones, 56. dakikada Dominik Szoboszlai ve 68. dakikada penaltıdan Muhammed Salah kaydetti.
Brighton & Hove Albion'da milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Anfield Road'da maçı kazanan Liverpool adını bir üst tur yazdırmanın sevincini yaşadı.