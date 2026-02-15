Abone ol: Google News

Liverpool, Ferdi'li Brighton'ı yenerek eledi

İngiltere'de Liverpool, Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton & Hove Albion'ı FA Cup'ta eledi.

Yayınlama Tarihi: 15.02.2026 01:38
  • Liverpool, FA Cup 4. Tur maçında Brighton & Hove Albion'u 3-0 yendi.
  • Golleri Curtis Jones, Dominik Szoboszlai ve penaltıdan Muhammed Salah attı.
  • Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika oynadı.

İngiltere'de FA Cup 4. Tur maçında Liverpool ile Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton & Hove Albion karşılaştı.

LİVERPOOL’DAN NET GALİBİYET

Mücadelede kazanan taraf 3-0'lık skorla ev sahibi Liverpool oldu.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Curtis Jones, 56. dakikada Dominik Szoboszlai ve 68. dakikada penaltıdan Muhammed Salah kaydetti.

Brighton & Hove Albion'da milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Anfield Road'da maçı kazanan Liverpool adını bir üst tur yazdırmanın sevincini yaşadı.

